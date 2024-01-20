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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب يشهد مراسم توقيع عقد رعاية بين الشركة المتحدة واللجنة البارالمبية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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شهد  الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم توقيع عقد الرعاية لابطال مصر من الرياضيين بين الشركة المتحدة للرياضة واللجنة البارالمبية المصرية 
يشمل البروتوكول دعم انشطة اللجنة خلال الفترة المقبلة ، من اجل دعم اللجنة البارالمبية المصرية للمشاركة فى الاحــداث الرياضية  سواء المحلية أو الدولية والتى يأتي على رأسها دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024.
وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر الى الشريك الرئيسي للنجاح مع وزارة الشباب والرياضة الشركة المتحدة للخدمات الرياضية برئاسة محمد يحيى رئيس المتحدة للرياضة. 
واضاف " صبحي "  نبارك اليوم هذا البروتوكول بين الشركة المتحدة للرياضة واللجنة البارالمبية المصرية. 
وأكد أن المنظومة الرياضية المصرية تحظي بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي والعمل فى ضوء توجيهات سيادته لتكثيف أوجه الرعاية لجميع ابطالنا الرياضيين على المستويين الأولمبي والبارالمبي. 
واثنى وزير الرياضة على الترابط الكبير الذي حدث للرياضة والاتحادات المصرية مؤخرا ، مضيفًا أننا حريصون على تهيئة الأجواء أمام جميع الاتحادات واللجنة الأولمبية والبارالمبية للعمل بحرية ودون وصاية لتحقيق الانجازات التى تتناسب وحجم الدعم من القيادة السياسية وترضي جماهير الرياضة المصرية.
واضاف ان الوزارة تدعم كل رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية  والدولة المصرية تحترم وتراعي المواثيق الدولية والاتحادات الدولية
واختتم وزير الشباب والرياضة أن المنظومة الرياضية المصرية بكل مفرداتها تعمل من أجل مصلحة الرياضة المصرية وتعلى من شأن الوطن ولا وجود لأية  مصالح شخصية وفقط إعلاء شأن الرياضة المصرية على جميع المستويات والمنافسات القارية والعالمية.
 

وقال رئيس اللجنة البارالمبية المصرية الدكتور حسام الدين مصطفى ان لدينا منتج جيد يمكن دعمه وتسويقه والبروتكول اليوم والتعاون ورعاية المتحدة للجنة البارالمبية سوف يمثل نقلة كبيرة لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات للرياضة المصرية.
حضر مراسم البروتوكول العديد من رؤساء الاتحادات البارالمبية والأولمبية والعديد من قيادات الشركة المتحدة للرياضة ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وزير الشباب والرياضة الشركة المتحدة للرياضة البارالمبية المصرية اشرف صبحي احمد محمدي