Convergence Partners تستحوذ على Datacentrix Group الرائدة في حلول التحول الرقمي المتكاملة للشركات

أعلنت شركة Convergence Partners اليوم أن صندوق شركاء التحول للبنية التحتية الرقمية (CPDIF) قد أبرم اتفاق نهائي مع شركة Alviva Holdings Limited للاستحواذ على 100٪ من مجموعة Datacentrix وتتم عمليه الاستحواذ بالتعاون مع فريق إدارة Datacentrix الحالي الذي قاد الشركة بنجاح لأكثر من 20 عامًا.



وتبعا لذلك ستخرج Alviva من Datacentrix بموجب شطبها من بورصة جوهانسبرغ في بداية عام 2023، للتركيز على العمليات الأساسية في توزيع الأجهزة." لم يتم الكشف عن شروط الصفقة بعد"



وتتوافق هذه الصفقة مع استراتيجية CPDIF للاستثمار في الشركات ذات النمو الكبير التي تكون رائدة في مجالها ويديرها فرق إدارة قوية تمتلك علاقات عميقة مع مزودي الخدمات والعملاء على حد سواء.



ووفقًا لدراسات الأسواق، أثبت سوق تكنولوجيا المعلومات في جنوب أفريقيا قدرته على المقاومة والصمود حتى في فترات الركود الاقتصادي ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا كبيرا وتعتقد Convergence Partners أن Datacentrix في وضع جيد تمامًا يؤهلها للاستفادة من هذا النمو.



وتقدم Datacentrix خدمات وحلول متكاملة لتكنولوجيا المعلومات لكبريات الشركات في جنوب أفريقيا، مما يضمن نجاحها واستدامتها في عصر التحول الرقمي، و يعتمد نهج الشركة على التعاون مع عملائها من خلال شراكات ناجحة، وتزويدهم بتحليلات قيمة ومساعدتهم في موائمة مشاريعهم في مجال تكنولوجيا المعلومات وفقًا لاستراتيجيتهم التجارية و تقدم Datacentrix مهارات متخصصة عميقة، وتحظى بدعم أكبر شركاء التكنولوجيا في العالم علاوة على سرعه وقوه وجودة الأداء المعتمدة على خبرتها الطويلة في الأسواق ومعرفتها العميقة بقطاعات الاقتصاد المختلفة.

وستواصل Datacentrix التركيز على التوسع في التقنيات التي تمثل قيمه مضافه لعملائها، بما في ذلك حلول التحول الرقمي والحلول الهجينة من الحافة إلى السحابة التي تساعد على انجاز الاعمال وتحسين خدمه العملاء وسوف تستمر في العمل بشكل مستقل كوضعها الحالي ولا نتوقع أي تغييرات محتمله في العمليات أو الموظفين.

ومن جانبه علق أحمد محمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة Datacentrix قائلا “نحن متحمسون للمستقبل حيث نبدأ فصلاً جديداً في تاريخ Datacentrix الممتد على مدار ال 25 عامًا الماضية كشركة ناجحة للغاية وتحظى باحترام الجميع في السوق وسنسخر ما جعلنا ناجحين حتى الآن ونستفيد من قدرات المجموعة الأوسع بما في ذلك خطط توسعها في باقي أفريقيا خلال الانضمام إلى Convergence Partners ، ونحن فخورون جدًا بالإعلان عن عمليه الاستحواذ حيث يتمتع فريق Datacentrix بمهارات استثنائية وخبرة عميقة في الخدمات المداره وتكامل الأنظمة وبناء عليه يمثل هذا الاستحواذ خطوة هامة للشركة حيث نسعى للعمل جنبًا إلى جنب مع فريق Datacentrix لبناء شركة رائدة في مجال SI في جنوب إفريقيا وعبر القارة الأفريقية”.



وأضاف: “ثقتنا ثابتة في ريادة Datacentrix في السوق في مجال الخدمات المدارة وتكامل الأنظمة وإن التناغم بين قدرات Datacentrix والخبرة الواسعة التي تتمتع بها Convergence Partners في مجال رؤوس الأموال الخاصة، لا سيما من خلال CPDIF، نستعد لتقديم قيمة لا مثيل لها لعملائنا في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا والشرق الأوسط ، إن العامل الأساسي في نجاح Datacentrix هو موظفوها ، فهم يمثلون الأصول الأكثر قيمة للشركة، في Convergence Partners نقدر بشدة موهبة وتفاني فريق Datacentrix. ومن خلال خبرتهم المتنوعة والتزامهم، نتصور تنمية الأعمال إلى آفاق جديدة، وتعزيز تأثيرنا في قطاع البنية التحتية الرقمية".



قال أنديلي نجكابا، رئيس Convergence Partners: “قلب نجاح Datacentrix هم موظفوها من كل المستويات الإدارية إلى فريق القيادة، فهم يمثلون أثمن ما لدي الشركة، وفي Convergence Partner لدينا تقديراً عميقاً للموهبة والخبرات والكفاءة الذي يتمتع به فريق عمل الشركة ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأول من عام 2024، بناءً على الموافقات التنظيمية الاعتيادية، بما في ذلك موافقة هيئة المنافسة في جنوب أفريقيا وهيئة الاتصالات المستقلة في جنوب أفريقيا (ICASA)”.