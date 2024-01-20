المصرية للاتصالات تنتقل إلى المستقبل باستثمارات ضخمة ورؤية استراتيجية

تمويل رخصة تكنولوجيا الجيل الخامس من الموارد الدولارية للشركة

استثمار 2.5 مليار دولار في تحسين البنية التحتية وتحقيق نمو إيجابي

محمد نصر يكشف عن تطوير شبكة الاتصالات وتحقيق إيرادات متميزة

أعلن محمد نصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، عن استثمارات تصل إلى 2.5 مليار دولار في تطوير شبكة الاتصالات خلال الفترة من بداية عام 2019 حتى نهاية 2023.

وأشار نصر إلى أن الشركة حققت إيرادات بلغت 42 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بنمو نسبته 30%، وأرباح بلغت 17.6 مليار جنيه، مسجلة زيادة بنسبة 32% عن نفس الفترة من العام 2022.

الجيل الخامس استثمارات ضخمة ورخصة بقيمة 150 مليون دولار

في خطوة مهمة نحو مستقبل الاتصالات، حصلت الشركة على رخصة خدمات الجيل الخامس بتكلفة 150 مليون دولار، لمدة 15 عامًا.

وأكد نصر أن هذه الخطوة تعد جزءًا من استراتيجية الشركة في تحسين خدماتها وتوفير تجارب اتصال فائقة السرعة.

أضاف إن عملاء الشركة لن يحتاجوا إلي تغيير أو استبدال شرائح هواتفهم لتشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات

ودعا “نصر” الشركات الناشئة وراد الأعمال إلي التعاون مع “المصرية للاتصالات” وتطوير تطبيقات على تقنية الجيل الخامس.

علي صعيد آخر، لفت إلي أن الشركة متوافقة مع معايير الاستدامة البيئة قي تشغيل مواقع خدمات الاتصالات.

وأكد أن المصرية للاتصالات لديها حاليا 40 ميجاهرتز ترددات في أحيزة متنوعة ولا تحتاج حاليا إلى أخري إضافية لتشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات، مبينا أن جهاز تنظيم الاتصالات أخطر جميع المشغلين بالرخصة الجديدة.

وكشف محمد شمروخ، نائب رئيس المصرية للاتصالات للشئون المالية ، عن إضافة ألف موقع جديد للشركة خلال العام الحالي ، وسيتم تمويلها ذاتيا أو تحويل بعض التسهيلات قصيرة الأمد إلي طويلة الأمد ، مبينا أن عدد المواقع الحالي يصل إلي 4200 موقع.

تصنيع محلي وتوطين الصناعة

في خطوة لتقليل الاعتماد على العملة الأمريكية، أعلن نصر عن مفاوضات جارية مع الجهات الحكومية لبدء تصنيع أجزاء من شبكات الاتصالات في السوق المحلية. وأكد على أهمية تلك الخطوة في تشجيع المستثمرين وتوطين الصناعة.

إنجازات تقنية ومستقبل واعد

من ناحية أخرى، كشف نصر عن تحويل 94% من الخطوط النحاسية الأرضية إلى ألياف ضوئية، مؤكدًا على انتهاء عمليات التحول بنجاح. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد انتشار أكبر لأجهزة الهواتف الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس في مصر.

تمويل الرخصة من الإيرادات الدولارية

أوضح نصر أن قيمة رخصة تكنولوجيا الجيل الخامس ستتم تمويلها من عوائد الشركة الدولارية، وأوضح “نصر” أن العوائد الدولارية ناتجة من تقديم الشركة خدمات الكابلات البحرية للعملاء الدوليين خارج مصر ، منوها بأن المصرية للاتصالات ستسدد كامل قيمة الرخصة علي دفعة واحدة مباشرة إلي جهاز تنظيم الاتصالات.

ولفت إلي أن 150 مليون دولار سيتم ضخهم للخزانة العامة للدولة خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلي أن طرح تراخيص الجيل الخامس للاتصالات جاء بعد دراسات متأنية من جهاز تنظيم الاتصالات.

رؤية للمستقبل

وختم نصر بالتحدث عن توقعات مستقبلية، حيث أشار إلى أن هناك 249 مشغلًا عالميًا يقدمون حاليًا خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس في 97 دولة.

وأوضح أن الشركة تتطلع إلى زيادة أعداد أجهزة المحمول الداعمة للتكنولوجيا الجديدة في مصر مع ارتفاع نسبة دعم الأجهزة للجيل الخامس في المستقبل.

أكد نصر أن عدد مشتركي الجيل الخامس عالميًا سيصل إلى 1.6 مليار مشترك بحلول عام 2030.