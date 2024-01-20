منهار والناس بتسنده... محمد منير في وداع شقيقته| شاهد

في لحظات مؤثرة ومليئة بالألم، شهد الكينج محمد منير وداع شقيقته الحاجة سميحة في مراسم الجنازة التي أقيمت اليوم في مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

الفنان الكبير، الذي يُلقب بـ"الكينج" من جانب جمهوره، ظهر وهو منهار ومتأثر بفقدان شقيقته.

في الصور واللقطات التي تم نقلها، يظهر الكينج محمد منير مستندًا إلى الإعلامي مصطفى بكري، وتجمعت الناس حوله تسانده وتقف بجواره في تلك اللحظات الصعبة.

وتعكس تلك الصور مدى الألم والحزن الذي يعيشه الفنان الكبير في هذا الوقت الصعب.

الحاجة سميحة، التي وافتها المنية صباح اليوم، كانت شخصية محبوبة ومحترمة، ورحلت تاركة وراءها ذكريات جميلة.

ويعكس تجمع الأهل والأصدقاء وعشاق الفنان محمد منير في مراسم الجنازة الدعم والمحبة التي يحظى بها الكينج من قبل الجمهور.