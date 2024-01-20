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السبت 20 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا 2023.. الجزائر تتعادل بهدفين أمام بوركينا فاسو في الوقت القاتل

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهت مباراة المنتخب الجزائر ونظيره البوركيني، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة، التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب السلام، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ونجح المنتخب البوركيني في خطف هدف التقدم، مع الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق محمد كوناتي، ونجح المنتخب الجزائري في تعديل النتيجة عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 51، بعد متابعة لكرة سددها يوسف البلايلي.

واستعاد المنتخب البوركيني تقدمه مرة أخرى عن    بيرتراند تراوري، من علامة الجزاء في الدقيقة 71، ومع الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء سجل بغداد بونجاح هدف تعادل الخضر.

المنتخب الجزائر كأس أمم أفريقيا 2023 بوركينا فاسو