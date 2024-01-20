البلجيكي كارل هويفكينز مديرًا فنيا للزمالك لمدة موسم ونصف

كشف تقارير صحفية بلجيكية، اليوم السبت، توصل، مجلس إدارة نادي الزمالك، لاتفاق، مع المدرب البلجيكي كارل هويفكينز، لتولي تدريب الفريق الأبيض لمدة موسم ونصف.

وأشارت، صحيفة Le-soir البلجيكية، إلى أن كارل هويفكينز، اتفق مع إدارة الزمالك، على تولي قيادة الفريق بعقد يمتد إلى موسم ونصف، على أن يعلن الزمالك بشكل رسمي عن تولي المدرب البلجيكي قيادة الفريق خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت الصحيفة البلجيكية، أن جهاز المدرب البلجيكي، سيضم اثنين مساعدين، أحدهما للجانب الفني والآخر للجانب البدني، كما يرغب هويفكينز أيضًا في استقطاب مدرب لحراس المرمى، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن تلك النقطة التي يمكن حلها فيما بعد.

ويواجه االزمالك مساء اليوم، فريق الوحدة الإماراتي المقرر له في التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت مصر، باستاد آل نهيان في نصف نهائي دورة الوحدة الودية.