الدوري الإسباني.. بيلينجهام يزين قائمة ريال مدريد لمواجهة ألميريا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ألميريا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق ريال مدريد، غدًا الأحد، نظيره ألميريا على ملعب سانتياجو برنابيو، على أن ينطلق اللقاء في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويزين الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، قائمة الملكي لمواجهة ألميريا، بعدما حصد جائزة باور هورس المقدمة من جلوب سوكر لأفضل لاعب صاعد في العالم عن عام 2023.

ويتواجد الثنائي البرازيلي، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، ضمن قائمة الريال لمباراة ألميريا، وذلك بعدما ودع ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد برباعية مقابل هدفين.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، خلف جيرونا المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يأتي ألميريا في المركز العشرين والأخير وفي رصيده 6 نقاط فقط بعد مرور 20 جولة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ألميريا

حراسة المرمى: لونين، كيبا، دييجو بينيرو.

خط الدفاع: داني كارفخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، براهيم دياز.