الولايات المتحدة تنصح أوكرانيا بتبني استراتيجية "الدفاع النشط" طوال 2024

نصحت الولايات المتحدة الأمريكية، أوكرانيا، بتبني "نهج أكثر تحفظا" خلال الحرب مع روسيا، بدلا من شن هجمات برية جديدة لاستعادة الأراضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم السبت.

وقال مسؤول غربي يعمل على سياسة أوكرانيا، رفض الكشف عن هويته، في تصريحات نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن "هناك احتمالا ضئيلا لتحقيق مكاسب علي ميدان القتال من قبل أي من الجانبين في عام 2024، ناهيك عن الأشهر القليلة المقبلة".

وأضاف أن استراتيجية "الدفاع النشط" ستسمح لأوكرانيا "بناء قواتها" هذا العام والاستعداد لعام 2025.