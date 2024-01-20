أمم أفريقيا 2023.. بوركينا فاسو تباغت الجزائر بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين المنتخب الجزائري، ونظيره بوركينا فاسو، بتقدم الأخير بهدف، في المباراة التي تجمعهما الآن، على ملعب السلام، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وشهد الشوط الأول سيطرة ميدانية على الكرة من جانب لاعبي المنتخب الجزائري، وهدد لاعبي الخضر مرمى المنتخب البوركيني بأكثر من كرة خطيرة عن طريق مهاجم الفريق بغداد بونجاح.

ونجح المنتخب البوركيني في خطف هدف التقدم، مع الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق محمد كوناتي.

ويقود رياض محرز هجوم المنتخب الجزائري، في التشكيل الذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمي: مانديرا.

الدفاع: عطال، أيت نوري، بن سبعيني وماندي.

الوسط: بن طالب، فيجولي، زروفي.

الهجوم: محرز، بلايلي، وبونجاح.

فيما جاء تشكيل بوركينا فاسو على النحو التالي:

حراسة المرمي: هيرفي كوفي، أدامو ناجالو، ايسوفو دايو، عيسي كابوريه، ستيفي ياجو، إدموند تابسوبا، بلاتي توريه، أداما جويرا، جوستافو سنجاري، فيصل تابسوبا ومحمد كوناتي.

ويخشى المنتخب الجزائري، الوداع المبكر لكان 2023، بعد التعادل في لقاء الجولة الأولى أمام أنجولا بهدف، فيما خطف المنتخب البوركيني صدارة المجموعة، بعد الفوز على موريتانيا بهدف في الوقت القاتل.