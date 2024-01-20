العراق وإيران يؤكدان ضرورة حل جميع المشكلات عبر الحوار

أكد العراق وإيران، اليوم السبت، ضرورة حل جميع المشكلات عبر التفاهم والحوار البناء.



وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الأعرجي استقبل السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، حيث استعرضا مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب بحث تعزيز العلاقات بين البلدين والتأكيد على حل جميع الإشكالات عبر الحوار.

وتم التأكيد - خلال اللقاء - على عمق العلاقة التي تربط البلدين والشعبين، وأهمية تنمية وتعزيز تلك العلاقة التاريخية واحترام سيادة البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، جدد السفير الإيراني حرص بلاده على استمرار وتطوير العلاقة الاستراتيجية مع العراق، مشيرا إلى أن جميع المشكلات يمكن حلها من خلال التفاهم والحوار البناء.