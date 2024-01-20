"الجيل": إعلان الحكومة تنفيذ توصيات مخرجات الحوار الوطني رسالة إيجابية للأحزاب

أكد حزب الجيل الديمقراطى، أن إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، تأتى تنفيذًا لتعهدات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى صاحبت دعوته للحوار الوطنى بتنفيذ الدولة كل مخرجات الحوار الوطنى أما فى صورة قرارات تنفيذية أو في صورة تعديلات تشريعية.

وأضاف الحزب في بيان اليوم السبت، أن صدور بيان الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية وفى مستهل العام الجديد يؤكد الأهمية التى تعلقها الدولة المصرية والقيادة السياسية على الحوار الوطنى ومتابعتها الدقيقة له، في ظل ما تعول عليه من مستهدفات في مرحلته الثانية التى دعا إليها الرئيس السيسي عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ومن خلال حواراته الجادة الواسعة و المستفيضة التى تجمع كل مكونات المجتمع المصرى فى إيجاد حلول لقضايا الوطن المختلفة ورسم خارطة جديدة للجمهورية الجديدة.

وثمن الحزب خطة الحكومة "التنفيذية" بشأن التوصيات النهائية للمرحلة الأولى من الحوار الوطنى والتى تضمنت 133 توصية خرجت بعد 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة واسبوعين من الجلسات المتخصصة بإجمالى 44 جلسة متفرعة منبثقة من المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مشيدا بما تم إعلانه من الحكومة من أنها أخذت بكل توصيه على حدى ودرست كيفية ومدى تنفيذها ووضعها كل المخرجات في خطة تنفيذية تشمل الإجراءات التنفيذية المقترحة وتوزيعها على الجهات المعنية بالتنفيذ وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.

من جهته أوضح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن كل هذه الإجراءات تبعث بها الدولة رسالة مهمة للأحزاب والمشاركين في الحوار والرأي العام تؤكد بها جديتها وجدية الحكومة في تنفيذ توصيات الحوار الوطنى في مرحلته الأولى والتي ستنعكس على مناقشات المرحلة التالية من الحوار الوطنى بالجدية والموضوعية، مبديا ترحيبه بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، من أن هناك عدد من المقترحات وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، سترى النور و من ضمنها إطلاق تطبيق إلكتروني يخدم السائح ويوفر له جميع المعلومات التي يحتاجها عن المواقع الخدمية بالمناطق السياحية.