احتجاجات على مشاركة إسرائيليين في معرض تجاري في إيطاليا

اشتبكت الشرطة الإيطالية مع متظاهرين كانوا يحتجون على مشاركة إسرائيليين في معرض "فيتشنزا أورو" التجاري في فيتشنزا، اليوم السبت.

وأفادت وكالة أنباء "آنسا" الإيطالية بأن المتظاهرين ألقوا قنابل دخان ومفرقعات نارية، وردت الشرطة بإطلاق خراطيم المياه.

وقالت مصادر إن أربعة من رجال الشرطة أصيبوا في الاشتباكات.

وذكرت الوكالة أن المتظاهرين كانوا يعارضون مشاركة إسرائيل في المعرض، بسبب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضافت أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها "فلسطين حرة" و"لا للاحتلال الإسرائيلي".

ويأتي هذا الاشتباك في إطار التوترات المستمرة بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة.