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السبت 20 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بينهم طفل.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف
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أصيب 3 أشخاص، بينهم طفل، في حادث مروري، اليوم السبت، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي. 

تبين انقلاب تروسيكل بالطريق الواصل بين قرية " النهضة " ومدينة الفرافرة أسفر عن إصابة كل من عصام محمد أحمد، 50 عاما،  أحمد عصام محمد أحمد ١٦ عاما، اسلام عصام محمد أحمد ١١ عاما.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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