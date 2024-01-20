مقتل عدد من المستشارين الإيرانيين في القصف الإسرائيلي على مبنى سكني بدمشق

أفاد مصدر عسكري سوري، اليوم السبت، بأن القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في حي المزة بالعاصمة دمشق، أسفر عن مقتل عدد من المستشارين الإيرانيين.

وقال المصدر لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بناءً سكنيًا في حي المزة في مدينة دمشق وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأوضح المصدر أن "العدوان أدى إلى مقتل عدد من المستشارين الإيرانيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".

ويأتي القصف الإسرائيلي على المبنى السكني في دمشق، في إطار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران في المنطقة، والذي تصاعد في الآونة الأخيرة.