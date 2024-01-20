الرئيس البرازيلي يتعهد بدعم سياسة "صين واحدة"

تعهد الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، بالالتزام الثابت بسياسة "صين واحدة"، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانج يى فى فورتاليزا بالبرازيل.

وأعرب لولا عن أمله في مزيد من التبادلات رفيعة المستوى بين الجانبين للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والبرازيل إلى مستوى جديد، وفق ما أوردته شبكة تلفزيون الصين الدولية اليوم /السبت/.

وأضاف أن البرازيل مستعدة لتعميق التعاون مع الصين وترحب بالمزيد من الاستثمارات من الشركات الصينية.

وقال الرئيس البرازيلي إن البلدين يتقاسمان توافقا مهما في عدد من القضايا الرئيسية، داعيا إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز القوة الشاملة والصوت العالمي للدول النامية.

وقال وانج، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن الصين أعطت دائما الأولوية لعلاقاتها مع البرازيل في دبلوماسيتها.

وحث وانج على بذل جهود مشتركة لتعميق تعاون الصين مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور).

وأضاف أن الصين مستعدة لاغتنام الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية كفرصة لتعزيز تضافر استراتيجيات التنمية وكذلك التبادلات رفيعة المستوى، وفتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والبرازيل.