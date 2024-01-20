استبدال مواسير الري بمدخل قرية شرويدة بطريق الزنكلون بالزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال الحفر الجارية لاستبدال المواسير المسؤولة عن توصيل مياه الري للأراضي الزراعية بقرية الزنكلون بمواسير جديدة قطر 1 متر وتغليفها بطبقة خرسانية كاملة طبقا للمواصفات الفنية المحددة وبتكلفة مبدئية 2 مليون جنيه وذلك لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية وتحقيق الفائدة للمزارعين.

أكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الطرق والنقل بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات امام الشركة المنفذة لإنهاء اعمالها طبقا للجدول الزمني المحدد مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بحل مشاكل المواطنين وتسعي جاهده للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أن الاعمال الجارية أمام مدخل قريتي شرويدة وعزبة الزند بطريق الزنكلون بمركز الزقازيق تشمل استبدال مواسير الري قطر 50 سم بمواسير جديدة قطر 1 متر وإقامة بوابات تحكم علي بحر مويس وذلك لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية والقضاء نهائياً على مشكلة تضرر الأهالي من عدم وصول مياه الري لأراضيهم.

وكان محافظ الشرقية خلال زيارته لقرية شرويدة بمركز الزقازيق للوقوف على مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين قد أمر بتشكيل لجنة فنيه تضم ممثلين من مديرية الطرق والنقل والإدارة المركزية للموارد المائية والري ورئاسة مركز الزقازيق وقطاع الغاز لوضع الحلول العاجلة اتضرر الأهالي من انسداد غرف الري بمدخل قرية شرويدة بطريق الزنكلون لتقوم مديرية الطرق والنقل بالبدء في تنفيذ الاعمال واستبدال المواسير قطر 50 سم بمواسير جديدة قطر 1 متر وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية للصالح العام.

قدم الأهالي الشكر لمحافظ الشرقية لزيارته لهم والتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة وإصدار تعليماته للجهات المعنية بحلها فوراً والبدء في تنفيذ اعمال تغيير مواسير الري لضمان وصول المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية.