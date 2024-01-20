أذربيجان وفنزويلا تبحثان التعاون في المجالات الإنسانية والثقافية

بحث وزير الخارجية الأذري جيهون بيراموف مع نظيره الفنزويلي جيل بينتو التعاون بين أذربيجان وفنزويلا في المجالات الإنسانية والثقافية وغيرها، وكذلك الثنائية والمتعددة الأطراف.

وذكرت صحيفة أذرنيوز الأذرية أنه في إطار المشاركة في القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، أشار الجانبان إلى التعاون الشامل الذي يشمل جميع المجالات، وخاصة التعليم والسياحة.

وشدد الجانبان على الفرص المتاحة لمزيد من التوسع في هذا التعاون.

وأكد الوزيران أهمية المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية بلديهما كوسيلة لتنظيم العلاقات بين أذربيجان وفنزويلا.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المشاورات السياسية المستقبلية وبحثا القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.