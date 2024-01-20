استشهاد 10 فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة

استشهد 10 فلسطينيين، اليوم السبت، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بالقطاع، باستشهاد أربعة أشخاص في قصف لشقة سكنية في مخيم "النصيرات" وسط القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ثلاثة آخرين استشهدوا في قصف استهدف منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمالا.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين 3 شهداء، جراء قصف استهدف أنحاء متفرقة في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأوروبي.

وتستهدف طائرات الاحتلال الآن مُحيط مستشفى "الأمل" في خان يونس، بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي مكثف.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا.