قطاع البترول ينفذ مبادرة تطوير وتنمية قرية نجع العرب بالأقصر

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية والمبادرات الرئاسية وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، نفذ قطاع البترول مشروعات مبادرة تطوير قرية نجع العرب بمحافظة الأقصر التي استهدف من خلالها خدمة أهالي القرية و تنفيذ مشروعات تعود بالنفع عليهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالقرية وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وتضمن المشروع إعادة بناء عدد من المنازل بالقرية وتوصيل المياه والكهرباء لها بالإضافة إلى تجهيزها بالأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الصغيرة التي تهدف إلى تحقيق دخل مستدام وبما يتناسب مع البيئة المحيطة وأهمها مشروع تسليم رؤوس الماشية للأسر الأكثر احتياجا بالقرية، فضلاً عن تسليم عدد من الأكشاك.

وفى المجال الطبي تم تنفيذ عدد من الخدمات الطبية تنوعت ما بين إجراء ٢٥ عملية قلب، و١٠٠عملية عيون، وتوفير ٢٥ جهاز تعويضي، وتم اختيار المستفيدين من عمليات القلب والعيون والأجهزة التعويضية من خلال استهداف الأشخاص ما بين سن ٢٠ الي ٥٠ سنة الذين يعانون من أمراض القلب أو العيون أو في احتياج إلى أجهزة تعويضية مما يسبب لهم إعاقة عن ممارسة العمل لمساعدتهم ليكونوا أشخاص قادرين على العمل والإنتاج.

وقد جرت اليوم مراسم افتتاح مشروعات قطاع البترول لتطوير وتنمية قرية نجع العرب بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، و الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي، و الأستاذ محمد حسين بغدادى - وكيل وزارة التضامن الاجتماعي , و المهندس أمجد عبد الرازق غنيم رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية، والمهندس أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، و المهندس حسام القباني مؤسس جمعية الأورمان وعضو مجلس الإدارة، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، وعدد من قيادات قطاع البترول ومحافظة الأقصر.

وتأتى هذه المساهمة ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية بمختلف محافظات مصر. ومن الجدير بالذكر أن قطاع البترول قد قام خلال الأعوام السابقة بتنفيذ العديد من مشروعات المسئولية المجتمعية في محافظة الأقصر، وذلك في إطار ما يوليه القطاع من اهتمام كبير بتنمية مدن ومراكز محافظات الصعيد.