إلغاء العرض الخاص لفيلم "عادل مش عادل" والتبرع بمصاريفه لصالح أهالي غزة

قررت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" إلغاء العرض الخاص للفيلم والتبرع بجميع تكاليف العرض لصالح أهالي غزة وسوف يتم الاكتفاء بإقامة مؤتمر صحفي فقط مساء يوم الاثنين بإحدى الفنادق الكبري مع عدد من الصحفيين والإعلاميين للحديث عن الفيلم مع أبطال العمل.

وظهر الفنان أحمد الفيشاوي ، بشكل مختلف على الافيش الدعائي وتفاعل الجمهور معه علي صفحات مواقع التواصل الإجتماعي نظرا لوجود اختلاف عن ما قدمه الفترة الأخيرة.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحاً كبيراً في فيلمي "ريستا" و " 45 يوم".

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي ،دينا، محمد رضوان، أوتاكا ،بدرية طلبة ،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة اغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية و حصلت علي اكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم و هيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.