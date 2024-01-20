تأجيل محاكمة متهمين بقتل مسن بروض الفرج

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج لسرقته لجلسة 25 فبرايروحضر المتهمين الجلسة وتم ايداعهم قفص الاتهام .

وكان قوات الأمن بقسم شرطة روض الفرج تلقت بلاغا بوجود جثة مسكنه داخل مسكنه وبالانتقال للي محل الواقعة تم علي جثة مسن مقيد بالحبال داخل مسكنه بدائرة القسم وتبين بعثرة محتويات الشقة السكنيه



وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات والاستماع إلى اقوال الشهود تم التوصل إلي المتهمين مرتكبي الواقعة

وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بقتل المجني عليه وتعذبية وتقيده بالحبال بهدف السرقة

وكشفت مناظرة النيابة العامة أن الجثة لذكر في العقد السادس من عمره ويدهي ش.ع .م وبه سحجات وآثار تعذيب علي أنحاء جسده وأنه توفي نتيجة توقف عضلة القلب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة