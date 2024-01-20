انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق شقة في شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق، بمحافظة القليوبية، بانتداب المعمل الجنائي، لفحص أسباب حريق شقة سكنية بالطابق السادس في أحد العقارات بمنطقة مسطرد، بمدينة شبرا الخيمة، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق، وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق السادس في أحد العقارات شارع مسجد الإخلاص بجوار طلعة كوبري مسطرد.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ودفعت بسيارتي إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وبالمعاينة والفحص كشفت التحريات، مصرع شخص وإصابة 2 آخرين جراء الحريق، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وفرضت قوات الأمن كردون أمني لمحاصرة النيران، وجرى التعامل مع الحريق من قبل رجال الحماية المدنية والسيطرة عليه وإخماده.

