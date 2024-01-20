رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية فارس بكوم أمبو

وصل الدكتور مصطفى ومرافقوه إلى قرية فارس التابعة لمركز كوم امبو، بمحافظة أسوان، إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتفقد عدد من المشروعات المُنفذة في إطار المبادرة، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وأكد رئيس الوزراء الحرص عند زيارة كل محافظة على متابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ذات الأهمية البالغة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى مصر.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي جولته بالقرية بتفقد مشروع محطة الصرف الصحي المتكامل لقرية "فارس" ضمن مشروعات المبادرة، حيث استمع إلى شرح من اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بوزارة الإسكان، الذي أكد أن الطاقة الإنتاجية المبدئية للمحطة، تصل إلى 2000 متر مكعب يوميًا، والتي تخدم القرية ويستفيد منها نحو 17 ألف مواطن، ومن المُخطط الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 3 آلاف متر مكعب / يوم، موضحاً أن المشروع يحقق نسبا متقدمة للغاية، حيث إنه من المقرر بدء التشغيل في نهاية مارس المقبل.

واستعرض رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المكونات الرئيسية للمشروع، لافتا إلى أن أبرزها يتمثل في شبكة انحدار بإجمالي طول 43.6 كم، ومحطتي رفع صرف صحي رئيسية ومساعدة، ومحطة معالجة ثلاثية بطاقة 3/2 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى مبنى الكلور، وأحواض التهوية والتجفيف والترسيب وتركيز الحمأة، فضلأً عن غرفة التوزيع، والمولد والمحول والمخزن والورشة، ثم المبنى الإداري والمعمل، وخط السيب بطول 4.85 كم.

وتطرق اللواء إيهاب خضر إلى حجم الانفاق الحكومي في هذا القطاع، موضحاً أن الهيئة لمياه الشرب والصرف الصحي كانت تنفق نحو 8 مليارات جنيه كل سنة ضمن الخطة الاستثمارية، لافتاً إلى أن الرقم بلغ خلال الفترة من يوليو الماضي إلى نهاية ديسمبر 2023، أي نحو 5 اشهر ونصف، لأعمال تمت على الطبيعة، نحو 12.3 مليار جنيه، لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فقط، وهو رقم كبير لأعمال تمت بالفعل، بتمويل وفرته الحكومة، متوجهاً بالشكر للقيادة السياسية ولرئيس الوزراء على هذا الدعم.

وأشار "خضر" إلى أنه بنهاية مارس2024، سيتم تسليم القرية كشبكات، وخطوط طرد، مخططة بالكامل لصالح المواطن، موضحاَ أن مبادرة "حياة كريمة" تمتد مشروعاتها بمراكز كوم امبو، وادفو، ونصر النوبة باجمالي 99 قرية، وجار العمل حالياً في 74 قرية، باجمالي تكلفة مالية يضاف اليها 19 محطة معالجة بنحو 6.6 مليار جنيه، موضحاً أن الهيئة كانت قد انتهت بالفعل من تنفيذ 54 محطة معالجة بالصعيد باجمالي 1.188 مليون متر مكعب/ يومياً، بتكلفة بلغت 8.8 مليار جنيه، تم الانتهاء منها وتسليمها، وستخدم قرى "حياة كريمة" أيضاً، مؤكداً ان معدل تنفيذ المرحلة الاولى للمبادرة في محافظة أسوان يتم بمراحل متقدمة، كما يتم التخطيط لبدء المرحلة الثانية قريباً.

وخلال جولته بالقرية، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح من اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الذي أوضح أن قرية فارس بمركز كوم أمبو، تشهد تنفيذ عدة مشروعات ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة "، وتستهدف الارتقاء بمستوى معيشة أكثر من 17 ألف نسمة بالقرية وتوابعها، والتي تم اختيارها كأفضل قرية صديقة للبيئة، كنموذج سيتم تعميمه على 175 قرية مصرية بعد أن أصبحت مجتمعا ريفيا يذخر بالعديد من مقومات ومتطلبات جودة الحياة ، مع خلوها تماماً من الإنبعاثات الكربونية وأسباب التلوث البيئى لهذه المكانة، فضلاً عن العديد من المساحات الخضراء.

وأوضح المحافظ أنه تم دعم قرية فارس بكافة المشروعات والتى وصلت لأكثر من 30 مشروعاً سواء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أو الخطط الإستثمارية بالمحافظة مما أهلها لهذه المكانة، مضيفاً أن مشروعات مبادرة "حياة كريمة " بقرية فارس تتضمن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بفارس، وموزع كهرباء فارس، وعمارات "سكن كريم"، بإجمالى ٦ عمارات ، والمركز التكنولوجى لمجمع خدمات المواطنين، ويضم منافذ خدمة للتضامن الإجتماعى والتموين والأحوال المدنية والشهر العقارى والبريد وخدمات المحليات ومركز تكنولوجى، بالإضافة إلى مدرسة السلطان الإبتدائية ضمن إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 6 مدارس للتعليم الأساسي، فضلاً عن إحلال وتجديد الوحدة الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، ليتزامن ذلك مع إنشاء وحدة إسعاف تضم سيارتي اسعاف، و 2 نقطة فارس الصحراوى وفارس الزراعى ، بالإضافة إلى تبطين ترعتى ساحل فارس الجديدة والقديمة، علاوة على تنفيذ مجمع الخدمات الزراعية، ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد، مع إنشاء ملعب خماسي وتطوير المبنى الإدارى، وكذا وحدة إجتماعية بفارس وتحتوى على حضانات ومكتب تأهيل وورش تدريب مهني ومشورة إقتصادية ووحدة تدخل مبكر ووحدة إجتماعية.