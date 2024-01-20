تفاصيل القبض على مؤدي المهرجانات حمو بيكا

ألقت أجهزة الأمن القبض على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك بعض مشاجرة نشبت بأحد الكافيهات في مدينة ٦ أكتوبر، وجارى التحقيق في الواقعة.

التفاصيل

نشب خلاف بين مالك الكافيه، مع حمو بيكا وأشخاص برفقته، أدى إلى الكثير من تلفيات داخل الكافيه، وتحرك رجال الشرطة وتم السيطرة على الوضع والقبض على أطراف الواقعة.

ليس الشجار الأول

ظهر مؤدي المهرجانات حمو بيكا بمشهد مؤسف من قبل، أثناء شجاره بعد عودته من الساحل الشمالي، وظهر بالفيديو وهو يتشاجر مع بعض الأشخاص، ويشتبك معهم هو ومعه مجموعة من أصدقائه، مما أثار استياء رواد السوشيال ميديا والمتابعين بشكل كبير.

إثارة للجدل طوال الوقت

إعتاد مؤدى المهرجانات حمو بيكا إثارة الجدل طوال الوقت، فهو منذ بداياته الفنية وهو يهاجم أبناء الكار الواحد لتصدر التريند، فيهاجم حسن شاكوش تاره، ويهاجم عمر كمال تاره أخرى، ثم يعود للعمل معهم، ويتابدل كل منهم الهجوم على الآخر، وتصدر التريند، إلى جانب إرتداء الذهب والتباهى بسياره مطليه بالذهب، وكل تلك الأفعال لصيد وتصدر التريند طوال الوقت.