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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يتابع استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بمراكز ومدن وقرى المحافظة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
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شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعته الصباحية لجهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات  للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لشوارع محافظة الغربية.. وذلك عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

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الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشوارع والميادين الوحدات المحلية حملات النظافة ورفع الأشغالات