قيادي بمستقبل وطن: ترجمة كل محاور الحوار الوطني لاسيما المحور الاقتصادي سيكون تأثير إيجابي على كافة مناحي الحياة

قال المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وترجمتها إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، خطوة في غاية الأهمية نحو الطريق الصحيح، وخير دليل على أن الحوار الوطني يوتي أكله، وأن جلساته كانت مثمرة وثرية بالأفكار والمقترحات المتنوعة النابعة من حب الوطن لدى كافة المشاركين بالحوار الوطني بمختلف ايدلوجياتهم، مطالبا بوضع المحور الاقتصادي في أولويات التنفيذ نظرا لأهميته في هذه المرحلة المهمَّة.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن في بيان له اليوم السبت، أن اتخاذ الحكومة أولى الخطوات نحو تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يؤكد جدية الحوار وأهميته ويعود الفضل فيه للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلن عن الحوار لايمانه بالحوار واتاحة الفرصة ليعبر الجميع عن حب الوطن وعن المشكلات والأزمات وتقدم المقترحات والحلول لهذه المشكلات وتسليط الضوء على قضايا ذات أهمية كبيرة تفيد الوطن والمواطن.

وأشار المهندس تامر الحبال إلى أن ترجمة كافة محاور الحوار الوطني، لاسيما المحور الاقتصادي سيكون تأثير إيجابي على كافة مناحي الحياة في مصر، خاصة عند ترجمة المقترحات الخاصة بالمصانع والصناعة ووضعها في أولويات التنفيذ، كذلك الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمر وتهيئة المناخ المناسب لجذب المستثمرين، وإعطاء حوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية للمستثمرين، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تسهيل الإجراءات والتمويل، و خفض الضرائب على المشروعات الاستثمارية الناشئة.

وأوضح الحبال أن الحوار الوطني خلق مناخ يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة وهو ما يعزز المناخ الديمقراطي الذى يصب في مصلحة الوطن.