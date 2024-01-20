التصريح بدفن عاطل عثر عليه مقتولا أثناء سرقته شقة بالمطرية

أمرت جهات التحقيق المختصة بتصريح دفن جثة عاطل بعد الانتهاء من الصفه التشريحية للمتوفى وأسباب الوفاة.

وطلبت النيابة العامة الاستماع الى شهود العيان والتحفظ على المتهم قيد التحقيق لحين الانتهاء من التحقيقات

وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة

والصحيفة الجنائية للمتهم

تعود تفاصيل الواقعة الي بلاغ الي قسم شرطة المطرية بلاغا من أحد الأشخاص يعمل ميكانيكي في العقد الرابع من العمر، أقر فيه بإنهائه حياة لص بعدما فوجئ بتسلله لمنزله.

وقال المتهم أثناء التحقيقات، بأنه أثناء تواجده بالمنزل فوجئ بتسلل عاطل، لمنزله بقصد السرقة، فحاول الإمساك به، لكن الأخير اللص، قام برفع سلاح أبيض سكين محاولا التعدي عليه إلا أنه تمكن من استخلاصها منه والتعدي عليه مما أدى إلى وفاته.

وتم تحرير محضرا بالواقعة، والتحفظ على جثة العاطل لحين الانتهاء من الصفه تحت وإعداد تقرير بها تحت تصرف جهات التحقيق، التي تولت التحقيقات وامرت بحبس المتهم.