"مخاطر السمنة" و"التعليم ضرورة شرعية ووطنية" ندوات بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير فى المجتمع، وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأوضح، أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة، مشددأ على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة،فى ظل اهتمام الدولة بهذا الملف مشيرًا إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

وأكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوتين،الأولى بعنوان " مخاطر السمنة" تناولت إلقاء الضوء (تعريف السمنة وأعراضها - أسباب وعوامل خطر السمنة - علاج وطرق الوقاية من السمنة ).

والندوة الثانية بعنوان "التعليم ضرورة شرعيه ودينيه ووطنيه" وتناولت الندوة (مسئولية الأم لتعليم أسرتها وأهمية التعليم للارتقاء بالوطن حيث ان العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وأن العلوم الشريعة من أعظم العلوم).

وتم عقد الندوتين بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس.