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السبت 20 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عامل يقتل آخر حاول سرقته داخل منزله بالمطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أقدم عامل على قتل آخر حاول سرقته طعنا بسكين داخل منزل بمنطقة المطرية. 
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشقق بدائرة قسم شرطة المطرية وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شخص مقتول وتبين قيام آخر بطعنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

أجهزة الأمن بمنطقة المطرية