محافظ المنوفية: الموافقة على ترخيص 42 مشروعا زراعيا وحيوانيا جديدا

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تقديم كل أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأفاد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تمت الموافقة على استخراج 42 ترخيص تشغيل ( مزارع دواجن وماشية ، محلات أعلاف ، مصنع) ، وإجراء 5 معاينات ميدانية لـ مزارع ماشية ومصانع تمهيدا للبدء في إجراءات الترخيص ، وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة خلال الموسم الشتوي ، أشار التركاوي إلى أنه تم الإنتهاء من توزيع أكثر من 27 ألف طن نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق المحافظة وتوافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية وجاري توزيعها على المزارعين وفق الضوابط والقواعد المنظمة لذلك لضمان وصولها للمزارعين المستحقين .

كما أشار إلى أنه تم الإنتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ 8 كيلو و600 متر ، حيث شمل تطهير تعاونى وتحسين بمراكز الشهداء ، قويسنا ، تلا ، أشمون ، وذلك خلال أسبوع والتي تخدم مساحة 490 فدان ، وجاري المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية بهدف تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ، مع استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي .

وفي إطار تكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها ، تم المرور على مساحة (6411) فدان من الخضر والفاكهة للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى دخل المزارعين.

وفي ذات السياق وعلى صعيد آخر واستمرار لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بنشر التوعية بين جموع الفلاحين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بأعلى انتاجية للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للفلاح ، أشار إلى أنه تم عقد 36 ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة فى كافة المجالات الزراعية.

وأكد محافظ المنوفية علي أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين وتقديم كافة التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية وكذا الحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية وتنميتها لرفع مستوى الفلاح و النهوض بالمحاصيل الزراعية.