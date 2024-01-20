"لإجبارها على الخطوبة من شخص".. فتاة تلقي نفسها من الطابق الرابع ببولاق الدكرور

أقدمت فتاة على إلقاء نفسها من الطابق الرابع عقب محاولة أسرتها إجبارها على الزوج من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على فتاة مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وجرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال أهل المصابة أفادوا بأن الفتاة أقدمت على إنهاء حياتها بسبب رفض والدها خطبتها لشاب ترتبط به عاطفيا وإجبارها علي الخطبة لآخر مما دفعها للقفز من الطابق الرابع، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.