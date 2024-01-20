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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

خلال العام الماضي.. الكشف وتوفير العلاج لــ 52 ألفا و427 حالة و6528 نظارة طبية في قوافل مجانية ببني سويف

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الدور الكبير الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في الدفع بجهود الدولة في مختلف المجالات التنموية والخدمية، لاسيما الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل  في مجال توفير الرعاية الصحية،من خلال التعاون في عقد قوافل طبية،بهدف إيصال وتعزيز مستوى الخدمة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،خاصة وأن تلك القوافل تتسق مع الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 

جاء ذلك مناقشته لتقرير، عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، تضمن الإشارة إلى إجمالي مساهمات مؤسسة راعي مصر للتنمية، بالتعاون مع والتنسيق مع المديرية، فيما يتعلق بالقوافل الطبية المجانية التي عقدتها  المؤسسة خلال عام 2023، في مختلف التخصصات الطبية (رمد، عظام، نساء، جلدية، باطنة، أطفال، أنف وأذن، مسالك بولية، مخ وأعصاب، بجانب عمل نظارات طبية لضعاف البصر )  وذلك بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة

وأشار وكيل الوزارة"بحسب تقرير المؤسسة" إلى أنه تم خلال العام الماضي2023، الكشف على 52 ألف و427 حالة، بواقع ( 16 ألف و432 حالة رمد،و 8940 حالة عظام،و489 حالة نساء، و4035 حالة جلدية،و10 آلاف و26 حالة باطنة،و5229 حالة أطفال، و651 حالة أنف وأذن، و54 حالة مسالك بولية، و43 حالة مخ وأعصاب)، بجانب عمل وتوزيع 6528 نظارة طبية لضعاف البصر، حيث تم الكشف وتوفير العلاج وتوزيع النظارات بالمجان  للحالات المستفيدة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

 

 

 

 

 

 

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