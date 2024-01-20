بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث تصادم في البحيرة

لقى شخصان مصرعهم وأصيب اثنين آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخاية " توك توك"، بطريق ( البستان/ الدلنجات)، بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة إخطار من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة " نقل وتوك توك" بطريق ( البستان/الدلنجات) التابع لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك، وأسفر الحادث عن وفاة كلًا من :" محمد عبد الفتاح فرج 14 عامًا، عبدة عبدالجواد عبدالسلام، 30 عامًا، ومقيمين بعزبة ادريس الأزرق بدائرة مركز الدلنجات.

بينما أسفر الحادث عن إصابة كلًا من:" فيصل سعيد 14 عامًا مصاب بكدمات وسحجات وجروح متفرقه بالجسم، أحمد جابر عاطف 13 عامًا، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم"، ومقيمين بعزبة ادريس الأزرق التابعة لقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات، وتم التحفظ على الجثتين داخل مستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة بمركز الدلنجات برئاسة المستشار عادل حمودة مدير النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.