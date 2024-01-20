الأهلي يخوض أولى مبارياته الودية أمام الأخدود السعودي بمعسكر الإمارات

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض أولى مبارياته الودية خلال معسكر الإمارات مع فريق الأخدود السعودي يوم 23 يناير الجاري، ثم يواجه الكويت الكويتي 27 من الشهر الجاري.

وغادرت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى مطار القاهرة متوجهة إلى الإمارات، منذ قليل، لدخول معسكر مغلق هناك فى الفترة من 20 حتى 28 يناير الجارى، استعداداً للارتباطات المقبلة، وفى مقدمتها مواجهة شباب بلوزداد بالجزائري منتصف فبراير المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكلف مجلس إدارة الأهلي خالد بيبو، مدير الكرة، للقيام بأعمال رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات خلال معسكر الفريق الأول، وحرص بيبو على إنهاء كافة الترتيبات اللازمة للمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملاعب التدريب؛ فضلًا عن التنسيق الكامل للمباريات الودية وكافة الأمور التنظيمية خلال المعسكر.

ويخوض الأهلي معسكر الإمارات دون لاعبيه الدوليين المشاركين مع منتخبات بلادهم في أمم أفريقيا، حيث يتواجد 7 لاعبين من الأهلي في المنتخب الوطني الأول وهم: "محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وإمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم ومحمود كهربا.

كما يتواجد الثلاثي الأجنبي مع منتخبات بلادهم فى البطولة ذاتها، وهم التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج، فضلاً عن انضمام الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس للمنتخب الأولمبي الذى يخوض دورة ودية حالياً بالإمارات، لذا قرر الجهاز الفني تصعيد قرابة 10 لاعبين من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الحالية.