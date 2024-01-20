ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في المنشطات مجهولة المصدر بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط 3 أشخاص لاتجارهم فى المنشطات مجهولة المصدر.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق - مقيم بمحافظة البحيرة) حال استقلاله سيارة نقل "ملكه" مُحمل عليها (٨٦٤ عبوة منشطات مجهولة المصدر).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه بمحافظة البحيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة وأقر بتحصله عليها من (مالك محل عطارة وآخر، لأحدهما معلومات جنائية) تم ضبطهما وتبين اتخاذهما من شقة سكن أحدهما مخزن ومصنع لتعبئة وتصنيع المنشطات مجهول المصدر وعُثر بداخل المخزن على (2400 عبوة "منشط" – كميات من مواد التصنيع والتعبئة "مجهولة المصدر") بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.