تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية بكوبري المشير بالقاهرة الجديدة

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لاستكمال تنفيذ أعمال إنشائية وتركيب بعض الكمرات الأمر الذى يستلزم استكمال الغلق الكلى لكوبرى المشير "المتجه لمنطقة المقابر" لمدة يومان على أن يتم تنفيذ الأعمال "ليلاً" اعتباراً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يومى الأحد 21/1 ، والإثنين 22/1/2024 وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:-

القادم من محور المشير يسلك يميناً شارع الوفاء والأمل والدوران والعودة من أسفل كوبرى الوفاء والأمل، فيميناً مسطح كوبرى المشير تجاه محور أبو زيد خضر .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .