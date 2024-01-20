كشف الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمحافظة سوهاج، تفاصيل تفاصيل تشغيل وحدة علاج الألم بمستشفى سوهاج الجامعي القديم، قائلا: "في مستشفى سوهاج الجامعي كنا حريصين دائما علىتقديم ما هو جديد للمرضى ومواكبة الحديث في العلم لتخفيف الآلام على مرضى الصعيد والمترددين على مستشفيات سوهاج الجامعية".

وأضاف "القاضي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم السبت: "الآلام المزمنة أمر معوق للإنسان، حيث لا يستطيع أداء عمله وتقل إنتاجيته، فضلا عن حقه كإنسان في تخفيف هذه الآلام، وهو ما جعل المسشتفيات الجامعية تتخذ كل ما لديها من إجراءات علمية لمجابهة هذه المشكلة".

وتابع رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمحافظة سوهاج: "تم إنشاء وحدة علاج الألم التابعة لقسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الآلام، ومسبباته كثيرة جدا سواء المشكلة المتعلقة بمرضى السرطان والمشاكل المتعلقة بأمراض الجهاز العصبي والآلام المزمنة في الحوض، وبالتالي كان لابد من مساعدة المرضى في تخفيف الآلام".

وأكد: "يأتينا مجموعتان من الحالات، الأولى لديها ألم مزمن لا تعلم مصدره أو مكانه، ويكون مطلوبا من العاملين في وحدة الألم تحديد مصدر الألم أولا، وبعض الحالات يكون جرى تشخصيها لأنها مصابة ببعض الأمراض في أماكن من الجسم ما يؤدي إلى آلام مزمنة مستمرة ويتم العمل على تخفيف الآلام عنهم وبدأنا اتخاذ خطوات مختلفة وطرق مختلفة لعلاج الآلام سواء عن طريق الوخز بالإبر الصينية ووحدات التردد الحراري أو الإشعاعي وكلها وسائل مستحدثة لعلاج الآلام، بدأت الفترة عندنا منذ فترة وتم تحديثها لمساعدة المرضى في هذه المشكلة".