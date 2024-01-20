بعثة الأهلي تسافر إلى الإمارات لخوض معسكر خارجي "صور"

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة منذ قليل في طريقها إلي الإمارات استعدادا لخوض معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة.

ويخوض الفريق الأحمر خلال معسكر الإمارات مباراتين وديتين في الفترة من 20 حتى 27 يناير الجاري وفقا للاتفاق بين الفريق والشركة الراعية للمعسكر.

وفضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استغلال فترة التوقف الدولي لتجهيز اللاعبين بمعسكر خارجي وخوض عدد من المباريات الودية خلال الفترة من 20 حتي 27 يناير الجاري.

وضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى الإمارات لخوض المعسكر الخارجي كلا من: مصطفي شوبير - مصطفى مخلوف - حازم جمال - رامي ربيعة - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر- معتز محمد - أحمد عابدين - عبد الجواد جوده - محمد مجدي أفشة - احمد طعيمه - مصطفى أبو الخير - حسين الشحات - ابراهيم حكم - محمد الضاوي كريستو - عمرو السولية - أنتوني موديست - وسام أبو علي - يوسف عبد الحفيظ - اسلام عبد الله - مازن أسامة - أكرم توفيق - فارس خالد.

