مقتل 2 من كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين بدمشق

افادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل نقلا عن اعلام ايراني، اليوم السبت، عن مقتل 2 من كبار المستشارين العسكريين الايرانيين بدمشق.

كما أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في دمشق. وكشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن هجوم على مبنى سكني في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي.

من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم إن انفجارا قويا دوَّى في العاصمة دمشق وإن الدخان تصاعد من المكان، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وفي وقت سابق، كان الحرس الإيراني قد أعلن الشهر الماضي مقتل رضي موسوي، «أحد المستشارين الأكثر خبرة» في سوريا، في ضربة صاروخية إسرائيلية استهدفته في منطقة السيدة زينب قرب دمشق.