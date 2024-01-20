ads
السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مقتل 2 من كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين بدمشق

محيط تفجير دمشق
محيط تفجير دمشق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل نقلا عن اعلام ايراني، اليوم السبت، عن مقتل 2 من كبار المستشارين العسكريين الايرانيين بدمشق.

كما أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في دمشق. وكشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن هجوم على مبنى سكني في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي.

من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم إن انفجارا قويا دوَّى في العاصمة دمشق وإن الدخان تصاعد من المكان، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وفي وقت سابق، كان الحرس الإيراني قد أعلن الشهر الماضي مقتل رضي موسوي، «أحد المستشارين الأكثر خبرة» في سوريا، في ضربة صاروخية إسرائيلية استهدفته في منطقة السيدة زينب قرب دمشق.

اعلام ايراني المستشارين العسكريين الايرانيين دمشق المرصد السوري