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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل بسبب العواصف في أستراليا

استراليا
استراليا
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أعلنت السلطات في أستراليا، اليوم السبت، استمرار انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل بولاية "غرب أستراليا" جراء العواصف التي ضربتها الأسبوع الماضي. 

وذكر راديو هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن انقطاع الكهرباء تسبب في توقف الأعمال التجارية، كما سبب معاناة كبيرة للمواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تخطت 40 درجة، مشيرا إلى أن السلطات تتخذ إجراءات لصرف تعويضات للمتضررين.

كما صرح رئيس وزراء الولاية روجر كوك بأن قوة العواصف التي ضربت الولاية الأربعاء الماضي غير مسبوقة وستجعل السلطات تعيد تقييم طرق حماية المرافق الهامة.

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