مقتل 4 من الحرس الثوري الإيراني في هجوم على دمشق

أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" في نبأ عاجل، اليوم السبت، نقلا عن وكالة "رويترز" عن مقتل 4 من الحرس الثوري الإيراني في الهجوم على دمشق.

كما أفادت وكالة رويترز عن قتل مسئول فى الحرس الثوري الإيراني خلال الهجوم الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم إن انفجارا قويا دوَّى في العاصمة دمشق وإن الدخان تصاعد من المكان، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وكان الحرس الإيراني قد أعلن الشهر الماضي مقتل رضي موسوي، «أحد المستشارين الأكثر خبرة» في سوريا، في ضربة صاروخية إسرائيلية استهدفته في منطقة السيدة زينب قرب دمشق، ما عزّز المخاوف من تصعيد إقليمي إضافي في خضم الحرب في قطاع غزة بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وفي تقرير آخر، أوضح المرصد أن أربعة من عناصر النظام السوري أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر اشتباكات عنيفة اندلعت بعد منتصف الليلة الماضية مع عناصر من تنظيم «داعش» على طريق شرقي السخنة بريف حمص الشرقي.

وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى خلال العمليات العسكرية في البادية السورية بلغ وفقا لتوثيقاته 55 قتيلا، أحدهم مدني، منذ مطلع العام الحالي.