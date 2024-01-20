مسيرة مؤيدة لغزة بمهرجان صندانس السينمائي

دعت مجموعة التضامن الفلسطيني "UT" إلى تنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، غدًا الأحد، بمدينة يوتا الأمريكية، على هامش مهرجان صندانس السينمائي الدولي والمقام خلال الفترة من 18 إلى 28 يناير الجاري.

وقال منظمو الاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي: “إننا ندعوكم للتجمع معنا للاحتجاج السلمي في مهرجان صندانس السينمائي، أحد أكبر مهرجانات الأفلام المستقلة في العالم، والذي يعرض أفلامًا وثائقية وأفلامًا تكسر الحواجز”. وأضاف البيان: "بينما تسقط القنابل، لا يستطيع الناس الاستمرار في مشاهدة الأفلام على شاشاتهم بينما يتجاهلون الإبادة الجماعية في غزة".

وذكرت المجموعة أنه "على الرغم من أننا لا نتعامل مع صندانس ككل، إلا أننا نهدف إلى السماح للمشاهدين ومراسلي الأخبار بمعرفة أن ولاية يوتا تقف إلى جانب فلسطين".

من جانبه، قال المتحدث باسم معهد صندانس لموقع “ديدلاين”: “لقد تم إعلامنا أيضًا بالمظاهرة والتزامها بالحفاظ على بيئة سلمية. على الرغم من أن المنظمين غير تابعين للمهرجان نفسه، إلا أن سلامة وأمن رواد المهرجان لدينا هي دائمًا موضع اهتمامنا، ونحن نعمل باستمرار مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لدعم بيئة مرحبة وملهمة وآمنة للجميع. الحاضرين لدينا".