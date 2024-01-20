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السبت 20 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إصابات مباشرة لجنود الاحتلال عقب استهداف محيط قلعة هونين بالجليل

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال عقب استهداف تجمع لهم في محيط قلعة هونين بالجليل، مؤكدا "وحققنا إصابة مباشرة"، وفقا لنبأ عاجل للقاهرة الاخباربة.

كما وقعت اشتباكات وقصف بخان يونس وجباليا والاحتلال يواصل حملته بالضفة في اليوم الـ106 من الحرب على غزة.

كما تجددت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال بجباليا وشرق خان يونس، وواصلت قوات الاحتلال ارتكاب المجازر عبر غاراتها الجوية، وقصفها المدفعي مناطق عدة بينها جباليا، وبني سهيلا والزنة وعبسان شرق خان يونس.

حزب الله اللبناني جنود الاحتلال