برنامج ثقافي مكثف للرواد بثقافة أسيوط خلال إجازة نصف العام

نظم فرع ثقافة أسيوط مجموعة مكثفة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد للرواد خلال إجازة نصف العام الدراسي برعاية وزارة الثقافة.

وفي السياق أقام قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر، ورشة لتعليم فن الطباعة بالاستنسل تدريب الفنانة ولاء فرحات، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة ورشة تصميم لوحات بمناسبة ذكرى ثورة ٢٥ يناير للفنانة حفيظة العطيفي.

واهتماما بذوي القدرات الخاصة شهد قصر ثقافة أبو تيج ورشة بعنوان "أنا فنان" قامت خلالها الفنانة نور عبد العزيز بتعليم الأطفال مباديء الرسم، تلاها تصميم أشكال فنية باستخدام الفوم الملون، وورشة حكي حول قصة "آدم عليه السلام" بحضور الشيخ يونس خلف.

وفي قصر ثقافة البداري أقيمت ورشة أخرى لمناقشة كتاب "سر التفوق الدراسي" للمؤلف كريم السباخي، تناول خلالها محروس عبدالحليم أهم العادات التي تساعد على تفوق الطلاب من أهمها تنظيم الوقت، الاستذكار الجيد، النوم المبكر، والتغذية الصحية السليمة.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، شهدت مواقع فرع ثقافة أسيوط عددا من اللقاءات الأدبية منها أمسية شعرية بعنوان "وطني في القلب" نظمها نادي أدب بيت ثقافة منفلوط احتفالا بذكرى ثورة 25 يناير، تضمنت إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية الوطنية بحضور الشاعر محمد أبو شناب رئيس النادي، ونخبة من المثقفين.

وأقام نادي أدب القوصية برئاسة الشاعر مدثر الخياط أمسية شعرية، للحديث حول مربعات فن الواو، إلى جانب مناقشة عدد من القصائد التي تنوعت بين الفصحي والعامية، لعدد من المواهب الأدبية الشابة، بينما أعد نادي أدب قصر ثقافة ديروط لقاء لمناقشة أعمال الشاعر علي صديق.

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