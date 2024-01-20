مقتل 7 من الميليشيات الإرهابية بينهم قيادات جنوب شرق الصومال

قتل 7 من عناصر المليشيات الإرهابية بينهم قيادات في عملية عسكرية مخططة بمحافظة شبيلى الوسطى جنوب شرق الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم /السبت/، أن العملية العسكرية التي نفذتها قوات أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية الصومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين جرت في منطقة "فيدو" التابعة لمدينة مهداي بمحافظة شبيلى الوسطى.

وأضافت أن من ضمن القيادات التي قتلت في العملية العسكرية مسؤول الهجمات المباغتة لدى المليشيات في محافظة شبيلى الوسطى عبد الرحمن طيري، والقيادي معاد والذي يعمل أيضا في قسم الهجمات المباغتة، والقيادي عبد الرزاق موسى خليف والذي يشغل منصب نائب مسؤول جمع الأموال ونهب ممتلكات المواطنين.