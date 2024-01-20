الإسكان: طرح قطع أراضي ورش صغيرة للبيع بالشروق.. وبدء تنفيذ مدخل جديد للمدينة

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، عن طرح 5 قطع أراضي ورش صغيرة بمساحات تتراوح بين (334م2 : 358م2)، بالمدينة للبيع بالمزاد العني.

وأوضح جهاز تنمية مدينة الشروق، عن أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 6/2/2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة لقطع الأراضي فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي سياق متصل، أجرى المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، جولة تفقدية، يرافقه مسئولو الجهاز، لمتابعة أعمال تأمين ونقل المرافق المتعارضة مع مدخل الطريق الجديد والواقع بالمحور الغربى للمدينة، والجارى تنفيذه للربط بالطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائرى القديم ومحور " جوزيف تيتو"، ومنها إلى مناطق وأحياء محافظة القاهرة.

وتابع رئيس جهاز مدينة الشروق، أعمال الكشف على خطى مياه الصرف المعالجة قطر 500 مم، و900مم، بهدف تأمينهما وكذلك نقل أعمدة الإنارة المتعارضة بموقع المدخل الجديد للمدينة.