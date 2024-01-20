رئيس جهاز حدائق العاصمة يلتقي سكان المدينة لمناقشة مقترحاتهم.. ويتفقد "سكن لكل المصريين"

اجتمع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، مع عدد من سكان المدينة، لمناقشة بعض الموضوعات ومقترحات السكان، وذلك بحضور مسئولي الجهاز، وشركة الغاز.

واستهل المهندس عمار مندور، اللقاء بالترحيب بالسكان، واستعرض بعض مشروعات الخدمات الجارى تنفيذها، مثل: قسم الشرطة ووحدة الإسعاف والموقف الإقليمى، لافتاً إلى أن العام الدراسى المقبل سيشهد افتتاح 3 مدارس لتلبية احتياجات سكان المدينة.

وأكد، أنه يتم التنسيق مع قطاع الغاز باستمرار، لتوصيل الغاز إلى العمارات السكنية، مؤكداً أنه تم التنسيق لاختيار مكان مناسب لتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالمدينة يومياً بشكل مؤقت لتلبية احتياجات السكان.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه دائم التواصل مع شركة الكهرباء لتركيب عدادات الكهرباء، وكذا الشركة المسئولة عن توريد عدادات المياه مسبقة الدفع، حرصاً على سرعة تسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق.

وقال، إنه تم بالفعل توصيل التليفون الأرضى وخدمة الإنترنت لعدد كبير من العمارات، وجارِ توفير القطع اللازمة لذلك عن طريق وزارة الاتصالات لاستكمال توصيل الخطوط بالعمارات.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم التنسيق مع قطاع المواصلات بخصوص زيادة خطوط المواصلات الداخلية والخارجية، بخلاف الخطوط الموجودة حالياً بالمدينة، مشيراً إلى أنه يوجد مواصلات من مدينة بدر تخدم سكان مدينة حدائق العاصمة، بالإضافة إلى القطار الكهربائى والأتوبيسات التى تدخل المدينة.

وصرح المهندس عمار مندور، بأنه تم توفير مخبز مدعم، وجارٍ استكمال الإجراءات بالمدينة، وبأنه يوجد نقطة إسعاف مركزية تخدم سكان المدينة.

وأكد المهندس عمار مندور، على السكان بعدم استخدام مركبات " التوك توك "، داخل المدينة للحفاظ على المظهر الحضاري، وأن الجهاز ينظم حملات مستمرة للقضاء على ظاهرة مركبات " التوك توك "، والسيارات المخالفة.

واستكمل المهندس عمار مندور، الحديث عن استكمال أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء والبرجولات بالمدينة، وأن ذلك يتم تباعاً، وأن الجهاز يهتم بمنظومة الزراعة والمسطحات الخضراء وصيانتها المستمرة حتى تكون متنفساً للسكان.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه بالفعل تم تخصيص قطعة أرض للكنيسة، وتم مخاطبة السلطة المختصة لاستكمال الإجراءات، مؤكداً أن الصفحة الرسمية للجهاز متاحة للجميع للتواصل وتوصيل أي شكوى أو طلب أو استفسار.

ووجه المهندس عمار مندور، مسئولي الجهاز بالرد على جميع الاستفسارات، وتلافى الملاحظات باستمرار، لافتاً إلى أن الشكاوى التى ترد على صفحة الشكاوى الحكومية يتم الرد عليها أولاً بأول، وأن الجهاز لن يتأخر فى تلافى أية ملاحظات.

وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، بالمرور على وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين مساحة ٩٠ متراً للوحدة، ومساحة ٧٥ متراً للوحدة، ومنطقة عمارات الإسكان المتوسط، لمتابعة الأعمال الجارية.

ونبه رئيس الجهاز على مسئولي الشركات العاملة بتكثيف الأعمال بقطاع الإسكان، بزيادة معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارى تنفيذها.

واستكمل الجولة بالمرور على أعمال الطرق الجارى تنفيذها ضمن أعمال تنفيذ محاور الطرق لمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بالمدينة، كما تفقد بعض أعمال المرافق الجارى تنفيذها، وأعمال الزراعة بالمنطقة.

وأكد المهندس عمار مندور، على مسئولى إدارة التنمية بالاهتمام بمنظومة النظافة بالمدينة، وتوزيع الصناديق بشكل منتظم وتفريغها أولاً بأول، ونظافة الشوارع والميادين، واستمرار أعمال رش المبيدات بجميع الأحياء للحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة حدائق العاصمة.

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