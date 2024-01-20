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السبت 20 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

23 فبراير.. عرض فيلم Everything Everywhere All at Once على نتفليكس

Everything Everywhere
Everything Everywhere All at Once
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تبدأ منصة نتفليكس الرقمية عرض فيلم الفانتازيا “Everything Everywhere All at Once” للمخرجين دانيال كوان ودانيال شاينرت، في 23 فبراير المقبل.

تدور أحداث فيلم "Everything Everywhere All at Once"، حيث تتورط مهاجرة صينية مسنة في مغامرة مجنونة، حينما تكتشف أنها وحدها من يستطيع إنقاذ العالم من خلال اكتشاف العوالم الأخرى الموازية لعالمها.

وتصدر الفيلم قائمة جوائز الأوسكار الأخيرة برصيد 7 جوائز، بما في ذلك: جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل ممثلة لميشيل يوه، وأفضل إخراج، بالإضافة إلى جوائز التمثيل المساعدة لجيمي لي كورتيس وكي هيو كوان.

Everything Everywhere All at Once نتفليكس جوائز الأوسكار