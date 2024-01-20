إدانة الممثل أليك بالدوين بتهمة القتل الخطأ بسبب حادث "Rust"

بعد مرور أكثر من عامين على حادث إطلاق النار بموقع تصوير فيلم “Rust” والذي راح ضحيته مديرة التصوير هالينا هاتشينز، تم توجيه تهمة القتل غير العمد إلى بطل الفيلم أليك بالدوين.

وخلص التقرير الذي نشره موقع “فارايتي”، إلى أن "هذا الحادث المميت كان نتيجة لسحب الزناد يدويًا إلى الوضع الخلفي بالكامل. وعلى الرغم من أن أليك بالدوين ينفي مرارًا وتكرارًا سحب الزناد، نظرًا للاختبارات والنتائج والملاحظات الواردة هنا، كان لا بد من سحب الزناد أو الضغط عليه بما يكفي لإطلاق زناد المسدس".

ومن المقرر أن تتم أيضًا محاكمة صانعة الفيلم، هانا جوتيريز ريد، في 21 فبراير المقبل بتهمة القتل غير العمد والتلاعب بالأدلة. حيث قامت ريد عن طريق الخطأ بتحميل رصاصة حية في مسدس بالدوين، الذي كان من المفترض أن يحتوي على طلقات وهمية. ولا يزال من غير الواضح كيف تم خلط الطلقات الحية مع الطلقات الوهمية في موقع التصوير.

في البداية، تم إدانة بالدوين في يناير 2023، ولكن تم إسقاط التهم بعد ثلاثة أشهر، بعد أن أثار فريق الدفاع الخاص بالممثل تساؤلات حول ما إذا كان المسدس الخاص به يعمل بشكل صحيح عندما أطلق النار.

وقام بالدوين في مارس 2022، بمبادرة للتسوية مع عائلة مديرة التصوير تتضمن عائدات التأمين وجزء من أرباح الفيلم، لكن المحادثات توقفت بعدها.

وقع الحادث المؤسف أثناء تصوير فيلم "Rust"، حيث أطلق النجم أليك بلدوين النار من مسدس، ما أسفر عن مقتل مديرة التصوير وإصابة المخرج، بحسب ما قالت السلطات فى ولاية نيو مكسيكو.