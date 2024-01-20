السفير البابوي بمصر يترأس قداس الذكرى العشرين لضحايا سقوط الطائر الفرنسية بشرم الشيخ

ترأس رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، قداس الذكرى العشرين لضحايا سقوط الطائر الفرنسية، وذلك ببازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ.

شارك في الصلاة الأب إرميا نشأت، راعي البازيليك، والأب كريستوفر، والشماس أنطوان عياد، بحضور السيد لو فان كسيو، القنصل العام الفرنسي بجمهورية مصر العربية، والسيدة جيهان خاطي، القنصل الفخري لفرنسا، بشرم الشيخ، والسيدة كاترين، رئيسة جمعية الضحايا الفرنسيين، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح وأسر الضحايا، وبعض من أبناء الرعية المصريين، والإيطاليين، والأمريكيين.

وقبل القداس الإلهي، نظمت القنصلية الفرنسية بشرم الشيخ، حفل تأبين، بمنطقة النصب التذكاري، الذي أقيم بمنطقة الفنار بشرم الشيخ لهذا الغرض.

حضر التأبين من جانب الكنيسة الكاثوليكية بمصر، سيادة السفير البابوي بمصر، والأب إرميا نشأت، والشماس أنطوان عياد